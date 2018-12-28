taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2746
Euro
6.0488
Altın
1280.75
Borsa
91117.68
Gram Altın
217.682

DEAŞ soruşturması: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

AA | 28.12.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “DEAŞ silahlı terör örgütünün, Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 64 şüpheli hakkında 28.12.2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir." denildi.

SAMSUN'DA 10 GÖZALTI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü  DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde  belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 10 şüpheli  gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

140
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

41
Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri

22
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı

9
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Ali Koç tepkisi

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Ali Koç tepkisi

39
Fransa silah siparişi verdi

Fransa silah siparişi verdi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir