DEAŞ soruşturması: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “DEAŞ silahlı terör örgütünün, Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 64 şüpheli hakkında 28.12.2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir." denildi.
SAMSUN'DA 10 GÖZALTI
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.