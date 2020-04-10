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DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi yargılandığı davada tahliye edilme kararı sonrası, itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

AA |
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DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk'un ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bayancuk, yakalama kararınca cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye çıkarıldı.

TEKRAR TUTUKLANDI

Söz verilen Bayancuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı

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