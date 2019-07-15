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DEAŞ'a katılan 33 çocuk Rusya’ya iade edildi

Irak Dışişleri Bakanlığı, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 33 çocuğun Rusya’ya iade edildiğini açıkladı.

İHA | 15.07.2019 - 15:58..
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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Bağdat Büyükelçiliği koordinasyonuyla aileleri DEAŞ'a katılan 33 çocuğun, 5 gün önce Rusya’ya iade edildiği belirtildi.

DİPLOMATİK KANALLARIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, ülkede kalan diğer çocukların ise Adalet Bakanlığı ve güvenlik yetkilileriyle koordinasyon içerisinde ülkelerine iade etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Vatandaşları terör örgütü DEAŞ’a katılan ülkeleri vatandaşlarının iadesi için daha fazla çaba harcamaya davet eden Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, mahkumiyet sürelerini tamamlayan kadın ve çocuklarının ülkelerine teslim edilmesi için diplomatik kanalların çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

DAHA ÖNCE DE İADELER OLMUŞTU

Irak Dışişleri Bakanlığı daha önce aileleri DEAŞ’a katılan çocukları Rusya, Tacikistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa, Gürcistan, Belarus, Finlandiya, Ukrayna ve Türkiye’ye iade etmişti.

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