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1 Sarar ailesini gasbeden 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Eskişehir'deki evlerinde darbedilip gasp edilmeleriyle ile ilgili iadesi istenen 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.

2 Yol verme kavgasında silah çekti: 1 ölü İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı

3 DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı Şanlıurfa'da, Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı kadınlar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

4 25 kişinin öldüğü tren kazasının davası başlayamadı Duruşma öncesi polislerle hayatını kaybedenlerin arasında arbede çıktı. Mahkeme heyeti bu durumdan kendileri suçlanınca davadan çekildi, duruşma ertelendi.

5 Adıyaman'da polis şüpheliyi dakikalarca kovaladı Bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.

6 Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti Oto tamirci çırağı Hamza Y., ilave yaptığı oturma koltuğu ile pedalı 4 metre yükseklikte olan bisiklete biniyor.