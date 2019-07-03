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DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

Şanlıurfa'da, Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı kadınlar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DHA | 03.07.2019 - 13:03..
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Şanlıurfa'da Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi.

"EŞLERİMİZ HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜ"

Eşlerinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

DEAŞ'lı Rus kadınlar çocuklarıyla sınırda yakalandı

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