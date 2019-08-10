DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı olaylara karıştıktan sonra Adana'ya gelen şahıslar olabileceği değerlendirerek, Suriyelilerin yoğunlukta olduğu Kocavezir Mahallesi'nde çalışma başlattı.

SİLAH VE SİYASİ EĞİTİM ALDI

Yapılan çalışmada Kenan H. isimli Suriyeli şahıs, şüphe üzerine gözaltına alındı. Polis, zanlıyı emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlı, sorgulama sırasında kendisinin Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ'tan uzun namlulu silah eğitimi ve siyasi eğitim alıp, 1 yıldan fazla bölgede "Ebu Cendel" kod adıyla savaştığını söyledi.

BABASI VE KARDEŞİ ÖLDÜ

Ayrıca zanlı ifadesinde, babasının ve iki kardeşinin DEAŞ adına Suriye'de savaşırken öldüğünü söyledi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Adana 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.