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DEAŞ'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı kadın terörist, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 17:04..
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Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürüten ve arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli terörist güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu duyuruldu.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, teslim olan teröristle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

MAVİ LİSTEDEYDİ

Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.

DEAŞ'lı terörist teslim oldu

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