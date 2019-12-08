DEAŞ'lı teröristler tek tek ülkelerine gönderiliyor

1 yıllık erkek arkadaşı tarafından darbedilen genç kız, "Yürürken bir erkeğe baktım. Kıskandı ve şiddet uyguladı. Şikayetçi değilim." dedi.

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Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

1 Aralık günü kaybolan iki dağcıyla ilgili ilk kez bir iz bulundu. Dere yatağında bulunan kırmızı montun kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'a ait olduğu ortaya çıktı.