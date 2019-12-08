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DEAŞ'lı teröristler tek tek ülkelerine gönderiliyor

İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu bir yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 08.12.2019 - 10:25..
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DEAŞ'lı teröristler tek tek ülkelerine gönderiliyor

Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen harekatların ardından sağ yakalanan yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine iadeleri başladı.

Almanya, Fransa dahil birçok Avrupa ülkesine DEAŞ'lı teröristler gönderildi.

AVUSTRALYA'DAN SURİYE'YE...

İçişleri Bakanlığı, bugün bir teröristin daha ülkesine gönderildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Avustralya uyruklu teröristin, ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

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