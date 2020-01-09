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DEAŞ'lıların yılbaşı gecesi eylemi önlendi

Ankara'da, yılbaşından önce bir operasyonda yakalanıp tutuklanan DEAŞ'lı teröristlerin, eylem talimatı aldıkları ortaya çıktı.

DHA | 09.01.2020 - 17:12..
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Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Irak uyruklu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarında yapılan incelemelerde, 5 şüpheliden M.E.B.E.B.'nin, örgüt adına kentte eylem yapmak amacıyla sosyal medya hesaplarından örgüt mensupları ile irtibat kurduğu ortaya çıktı.

"ÇOKÇA SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Bekçi ve polis merkezleri ile Kızılay'da yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını belirtilen, M.E.B.E.B'nin, örgüt mensupları ile yaptığı yazışmasında, "Çokca silaha ihtiyacımız var. Bunun için bir şey yapamıyoruz. Eğer silahlarımız olsa her gün polisten yaralı, ölüm haberlerini işitirsiniz" dediği öğrenildi.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede örgüt mensupları ile çekildikleri fotoğrafları ortaya çıkan Z.M.T.M.C.L.'nin, M.E.M.E.B'nin kendisine bekçilere yönelik eylem yapmak amacıyla teklifte bulunduğunu; ancak kendisinin bundan korkarak kabul etmediğini söylediği belirtildi.

Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış -1

Şüphelilerden İ.M.H.H.'nın da ifadesinde, örgüt içerisinde ilk başta sağlık biriminde görev aldığını, daha sonra mayın döşeme biriminde ve bomba yerleştirme hakkında eğitim aldığını söylediği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan A.M.H.H.'nin de, sosyal medya hesabındaki yazışmalarında Türkiye'deki örgüt mensuplarını ihbar eden kişilere yönelik eylem yapmak için susturuculu silaha ihtiyacı olduğunu belirttiği öğrenildi. Şüphelilerden M.H.H.'nin de örgüt içerisinde sözde idari memur olarak çalıştığı öne sürüldü.

Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış -2

Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış -3

Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış -4


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