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DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1’i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 06.03.2019 - 17:57..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi.

DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında 23 Iraklı ve bir Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B.W.A.K tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 şahsın sorgusu devam ediyor.

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