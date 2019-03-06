DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında 23 Iraklı ve bir Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B.W.A.K tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 şahsın sorgusu devam ediyor.



