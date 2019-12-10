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Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu

Bursa'da bir hayvansever, 4 yıl önce çalınan köpeğinin Amerika'ya gittiğini dedektif gibi iz sürerek buldu.

İHA | 10.12.2019 - 13:08..
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7 yıl önce felç geçirdikten sonra kendisine yardımcı olması için 'golden retriever' cinsi yavru bir köpek satın alan Nail Artuç, köpeğe o akadar bağlandı ki ailesinin bir ferdi gibi görmeye başladı.

Tedavi için Ankara'da bir hastaneye giden Artuç, 'Şamata' adını verdiği köpeğini komşusu A.O.'ya verdi. A.O.'nun gezdirdiği köpek, iddiaya göre bir çocuk tarafından çalındı. Tedavisini yarım bırakıp Bursa'ya dönen Artuç, köpeğini aramaya başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Artuç, 'Şamata'yı F.Y. isimli çocuğun aldığını, F.Y.'nin köpeği İstanbul'daki H.D.'ye, bu kişinin de Amerika'da yaşayan S.R. isimli kişiye gönderdiğini tespit etti. Adeta dedektif gibi iz süren Artuç, köpeğinin kaybolması ve Amerika'ya gönderilmesinden 5 kişinin sorumlu olduğunu iddia ederek, o dönemde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu

ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Artuç, geçen cuma günü, köpeğinin çalınmasından sorumlu tuttuğu kişilerden F.Y.'nin bir arkadaşına attığı mesajda, "Şamata'nın sahipli olduğunu biliyordum, ama İstanbul'daki H.D.'nin baskısından korktum. Köpeği ona gönderdim. O da Amerika'ya gönderdi." diye yazdığını öne sürdü.

Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu

"KÖPEĞİM BENİ UNUTMADI"

'Şamata'yı özlediğini belirten Artuç, son gelişmelerle birlikte savcılığa tekrar suç duyurusunda bulundu ayrıca Amerikan Türk Büyükelçiliğiyle de irtibata geçerek kendilerine yardım etmelerini istedi. Nail Artuç, "Sokakta oynayan çocuk ile Amerika'da en son sahiplenen 5 kişinin birbiriyle olan ilişkilerinin ne yönde olduğunu bilmiyorum. Şu an köpeğimin yaşadığını biliyorum. Döneceğinden eminim. Köpeklerin ortalama ömrü 14 yıl. Benim köpeğim şu an 4-5 yaşlarında. Köpeğimin beni unutmadığını biliyorum. İlk yatalak duruma düştüğümde, ayaklandığım ilk gün yanımda 'Şamata' vardı. Bunu herkes bilir. O yüzden geri geleceğine inanıyorum." dedi.

Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu

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