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Dedektörle arazide 2 kilo ham altın buldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dedektörle boş araziyi tarayan kişi 2 kilo ağırlığında ham altın buldu.

AA | 27.07.2019 - 08:34..
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Avustralya'nın Victoria eyaletinin kuzeybatısındaki Ballarat kenti yakınlarındaki boş arazide metal dedektörüyle arama yapan kişi tarafından yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında 2 kilo ham altın bulundu.

TEKLİFLER GELDİ

Toprağın altından çıkarılan işlenmemiş altının 90 bin dolar (130 bin Avustralya doları) değerinde olduğu belirtildi. Bulduğu madeni kuyumcuya götürerek değerini öğrenen emektar altın arayıcısına, çeşitli tekliflerin yapıldığı öğrenildi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA UYUMADI

Kuyumcu Mark Day, yaptığı açıklamada, altını getiren kişinin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dükkanda bana altını gösterdiğinde yaprak gibi titriyordu. Altınla ne yapacağını bilmiyordu, üç gündür uyuyamamıştı." ifadelerini kullandı.

Day, emektar altın arayıcısının daha fazlasını bulabileceği düşüncesiyle ismi ve madeni bulduğu yerin gizli kalmasını istediğini sözlerine ekledi.

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