Dokuzdeğirmen köyünde oturan 65 ila 80 yaş arası kadın ve erkekler, Melen Çayı kenarındaki rafting işletmesinde bir araya geldi.

Kask takıp can yeleklerini giyen vatandaşlar, bilgilendirmenin ardından botlarını suya kadar taşıdı. Ardından gruptakiler, yaklaşık 5 kilometre boyunca rafting yapma heyecanı yaşadı.

Köy ve ev işlerini bir süreliğine bırakıp rafting yapan yaşlıların cesaret ve heyecanı, bölgedeki sporseverler ile tesis çalışanlarının takdirini kazandı.

Dedelerle ninelerin rafting heyecanı

"SPORUN YAŞI YOK"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, köydeki yaşlıların gönlünü kazanmak için rafting turu düzenlediklerini söyledi.

Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladıklarını belirten Tepe, "Biz gençler raftingle ilgileniyoruz. Bu özel günde büyüklerimizi düşündük. Onlara her gün hürmet ediyoruz ama bugünkü turumuzla farkındalık ve toplumsal duyarlılık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Tepe, bu özel günde büyükleriyle rafting yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onlar bizi onurlandırdı, biz de onları onurlandırıyoruz. Onlar köyümüzün büyükleri, bizim anne babalarımız. Biz de yarın yaşlanacağız, gençler olarak bunun farkındayız. Biz bu anlamlı güne hoş bir anı bırakmak istiyoruz. Sporun yaşı yoktur, spor yapmak için illaki atletik olmaya gerek yok. Yaşlı gözüküyor olabilirler ama maşallah bizden diriler."





"GENÇ KALMAK İSTEYENLER ÇALIŞSIN"

Rafting yapan 80 yaşındaki İsmet Sezgin, ilerleyen yaşına rağmen ağaca çıkabildiğini belirterek, "Rafting yapmaktan korkmam, niye korkayım ki, düşersen suya çıkarsın. Genç kalmak isteyenler çalışsın. İşleyen demir pas tutmaz. Çalışacaksın, ben bugün fındık dalı kesiyordum, bahçedeydim, şimdi de rafting yapıyorum." diye konuştu.

"GENÇLER BURALARI ŞENLENDİRDİ"

Köy sakini 67 yaşındaki İrfan Yüksel de çocukluğunda babalarının yaptığı kayıklarla Melen Çayı'nda gezdiklerini anlatarak, "Buralar bu kadar hareketli ve neşeli değildi. Gençler buraları şenlendirdi. Birçok insan rafting sayesinde köyümüzü tanır oldu. Gençlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ YAŞLI HİSSETMİYORUZ"

Gönül Tepe ise kendilerini yaşlı hissetmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşlı değiliz, kendimizi yaşlı hissetmiyoruz. Melen'imiz, suyumuz ve bu doğamız varken kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün fındık topladım, fasulye topladım, işlerimi yaptım. Patatesleri çuvala doldurdum, buraya geldim. Şimdi de Melen'e gidiyorum. Alışkınız suya. Yaşım var ama gencim. 65 desem de 45 yaşındayım. Bu suyun ve bu doğanın sayesinde bu böyle oluyor."