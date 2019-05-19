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Dedesinin silahını temizlerken arkadaşını vurdu

Malatya'da 18 yaşındaki genç, tabanca temizlerken arkadaşını kazara başından vurdu.

İHA | 19.05.2019 - 08:24..
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde M.Ç. (18), arkadaşı A.A. (15) ve diğer 2 kişi ile birlikte dedesine ait Nabi sokak içerisinde bulunan evin müştemilatında iddiaya göre dedesine ait tabancayı temizlerken silahın kazara ateş alması sonucunda arkadaşı A.A.’yı başından yaraladı.

Dedesinin silahını temizlerken arkadaşını vurdu

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINDA

Olay yerindeki arkadaşlarının yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.A. burada tedavi altına alındı.

Dedesinin silahını temizlerken arkadaşını vurdu

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan tabancayı çevredeki bir bahçe içerisinde bulurken, arkadaşını kazara yaralayan M.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Dedesinin silahını temizlerken arkadaşını vurdu

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