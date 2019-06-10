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Dedesinin tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

Sivas'ta oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B., hayatını kaybetti.

DHA | 10.06.2019 - 06:07..
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Merkeze bağlı Başıbüyük köyünde, İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B.(13), evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Dedesinin tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Berat B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dedesinin tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

Dedesinin tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

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