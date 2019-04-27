taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Dedesinin yadigar ambarına sahip çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Arif Safa Sarı, dedesinin gözü gibi baktığı 50 yıllık ambarı ahırın üzerine çıkardı.

İHA | 27.04.2019 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Karadeniz’de ilginç bir dede torun olayı yaşandı.

Ünye’nin Çatak Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Ali Sarı babasından yadigar kalan ambarın yıkılmasına gönlü razı olmadı.

BABASINDAN YADİGAR OLDUĞUNU DUYUNCA KOLLARI SIVADI

Babasının 50 sene önce kendisine yaptığı ambarın olduğu yere torunu Arif Safa Sarı ev yapacağı söylemesi üzerine dede Ali Sarı ambarın yıkılmamasını ve babasından yadigar kaldığını torununa söyledi. Bunun üzerine Arif Safa Sarı aile bireylerini toplayarak ambarın yıkılmadan farklı bir yere taşınabileceğini herkese anlattı.

Dedesinin yadigar ambarına sahip çıktı

DEDESİNE KIYAMADI

Dedesine kıyamayan Arif Safa Sarı ambarı ahır olarak kullandıkları yere çıkardı. Mahallelinin şaşkın bakışları arasında saniye saniye cep telefonlarına yansıyan görüntülerde titizlikle taşınan ambarı ahırın üstüne koyduran Arif Safa Sarı dedesinin gözü gibi baktığı ambarı bundan sonrada kendisinin gözü gibi bakacağını söyledi.

Yaşananları anlatan torun Arif Safa Sarı, "Bu ambar 1970’li yıllarda dedemin babası tarafından dedem Ali Sarı’ya yapılmış. Bu ambarın yaklaşık 50 yıllık bir mazisi var. Bizim de yerimiz müsait olmadığı için ambarın bulunduğu yere ev yapma durumumuz söz konusu oldu. Ambarın durduğu olan eski yerde ev inşaatına başlayacağız. Tabii bu durumda ambarın yıkılacağını ve yerine ev yapılacağını duyan dedemin bu duruma çok üzüldüğünü duydum. Aile bireylerini bir araya toplayarak ambarın nereye taşınacağını konuştum. Önce sökerek tekrar yaparız diye düşündük. Sök çıkar işinden sonra ambarın eskisi gibi olacağını düşünmedik" dedi.

Dedesinin yadigar ambarına sahip çıktı

VİNÇ ÇAĞIRIP, AMBARI TAŞITTI

Yaklaşık 6 tonluk ambarın taşınmasında vinç kullanıldığını söyleyen torun Arif Safa Sarı, "Ambarın sökülüp eskisi gibi olmayacağını düşündükten sonra vinç çağırdık. Çağırdığımız vinç operatörüne ambara hiç bir zarar vermeden nasıl taşıyabileceğini sordum. Oda ambarın taşınmasında sorun olmayacağını söyledi. Bizde böyle bir olaya kalkıştık" şeklinde konuştu.

Doğduğu mahallesinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşan komşu Harun Karacaoğlu, "O kadar yıldır mahallemdeyim ben böyle bir olayı ilk defa gördüm. Hayret ettim. O gün vinç geldi, düzenini kurdu ve ambarı eski yerinden aldı evin üstünden gelerek ahırın tepesine koydu. Burada hep ambarları usta söküp taktığı için böyle bir olayla ilk defa karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Çatak Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar ise bu olayı gördükten sonra kendi ambarlarını da vinç ile taşıyacaklarını ifade ettiler.

Dedesinin yadigar ambarına sahip çıktı

Dedesinin yadigar ambarına sahip çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

36
İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

90
Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

522
Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

63
Şırnak'ta PKK'ya ait 36 sığınak ve barınak imha edildi

Şırnak'ta PKK'ya ait 36 sığınak ve barınak imha edildi

51
Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

80
Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir