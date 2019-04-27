Dedesinin yadigar ambarına sahip çıktı

Karadeniz’de ilginç bir dede torun olayı yaşandı.

Ünye’nin Çatak Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Ali Sarı babasından yadigar kalan ambarın yıkılmasına gönlü razı olmadı.

BABASINDAN YADİGAR OLDUĞUNU DUYUNCA KOLLARI SIVADI

Babasının 50 sene önce kendisine yaptığı ambarın olduğu yere torunu Arif Safa Sarı ev yapacağı söylemesi üzerine dede Ali Sarı ambarın yıkılmamasını ve babasından yadigar kaldığını torununa söyledi. Bunun üzerine Arif Safa Sarı aile bireylerini toplayarak ambarın yıkılmadan farklı bir yere taşınabileceğini herkese anlattı.

DEDESİNE KIYAMADI

Dedesine kıyamayan Arif Safa Sarı ambarı ahır olarak kullandıkları yere çıkardı. Mahallelinin şaşkın bakışları arasında saniye saniye cep telefonlarına yansıyan görüntülerde titizlikle taşınan ambarı ahırın üstüne koyduran Arif Safa Sarı dedesinin gözü gibi baktığı ambarı bundan sonrada kendisinin gözü gibi bakacağını söyledi.

Yaşananları anlatan torun Arif Safa Sarı, "Bu ambar 1970’li yıllarda dedemin babası tarafından dedem Ali Sarı’ya yapılmış. Bu ambarın yaklaşık 50 yıllık bir mazisi var. Bizim de yerimiz müsait olmadığı için ambarın bulunduğu yere ev yapma durumumuz söz konusu oldu. Ambarın durduğu olan eski yerde ev inşaatına başlayacağız. Tabii bu durumda ambarın yıkılacağını ve yerine ev yapılacağını duyan dedemin bu duruma çok üzüldüğünü duydum. Aile bireylerini bir araya toplayarak ambarın nereye taşınacağını konuştum. Önce sökerek tekrar yaparız diye düşündük. Sök çıkar işinden sonra ambarın eskisi gibi olacağını düşünmedik" dedi.

VİNÇ ÇAĞIRIP, AMBARI TAŞITTI

Yaklaşık 6 tonluk ambarın taşınmasında vinç kullanıldığını söyleyen torun Arif Safa Sarı, "Ambarın sökülüp eskisi gibi olmayacağını düşündükten sonra vinç çağırdık. Çağırdığımız vinç operatörüne ambara hiç bir zarar vermeden nasıl taşıyabileceğini sordum. Oda ambarın taşınmasında sorun olmayacağını söyledi. Bizde böyle bir olaya kalkıştık" şeklinde konuştu.



Doğduğu mahallesinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşan komşu Harun Karacaoğlu, "O kadar yıldır mahallemdeyim ben böyle bir olayı ilk defa gördüm. Hayret ettim. O gün vinç geldi, düzenini kurdu ve ambarı eski yerinden aldı evin üstünden gelerek ahırın tepesine koydu. Burada hep ambarları usta söküp taktığı için böyle bir olayla ilk defa karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Çatak Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar ise bu olayı gördükten sonra kendi ambarlarını da vinç ile taşıyacaklarını ifade ettiler.







