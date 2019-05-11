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Define için hazırladığı patlayıcı infilak etti

Adıyaman'da yaşayan Yaşar Kendir, define ararken kullanmak amacıyla evinin bodrumunda hazırladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

DHA | 11.05.2019 - 18:13..
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Boyacılık yapan ve iddiaya göre kırsal alanlarda define aramak isteyen Yaşar Kendir, tek katlı evinin bodrumunda arazi aramasında kullanmak için el yapımı patlayıcı hazırlamaya başladı.

Kendir'in hazırladığı patlayıcı bir süre sonra patladı. Patlama seslerini duyanlar bodruma gittiklerinde, Kendir'i kanlar içerisinde buldu.

TEDAVİYE ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kendir, hastaneye kaldırıldı. Kendir, tedaviye alınırken bodrumda inceleme yapan polisler, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Define için hazırladığı patlayıcı infilak etti

Define için hazırladığı patlayıcı infilak etti

Define için hazırladığı patlayıcı infilak etti

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