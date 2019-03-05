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Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Bolu'da kullanılmayan bir evin altında define bulmak için açılan 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

AA | 05.03.2019 - 16:23..
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Alınan bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Şenel Sokak'ta kullanılmayan bir evin bodrum kısmından gelen kedi sesini duyan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulmak için evin çevresinde ve bodrum katında arama yaptı. Yapılan arama sonucunda kedinin, evin bodrum katında define için açılan ve yaklaşık 15 metre derinliğinde ve 1.5 metre genişliğindeki kuyunun içerisinde olduğunu tespit etti.

Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Kuyunun içerisine inmekte zorlanan ekipler, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyunun içerisine gönderdi. Kuyuda bulunan kedi kafesin içerisine girince ekipler, kafesi yukarı çekti.

Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Kedinin kurtarıldığını gören mahalle sakinleri, uzun süredir kuyunun içerisinde bulunan, aç ve susuz kalan kediye yiyecek verdi.

Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, define için açıldığı belirlenen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

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