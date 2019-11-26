Defineciler Güzelce Kemeri'nin etrafını delik deşik etti

Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan Güzelce Kemeri ve bazı tarihi eserler defineciler tarafından talan ediliyor. Define avcıları, derinliği 5 metreyi bulan çukurlar kazarak tarihi eserlerin büyük bir bölümüne zarar verdi.

ESERLER ZARAR GÖRÜYOR

Kulaktan kulağa dolaşan efsanelerin peşine düşen defineciler, Cebeci Köyü sınırları içinde yer alan Güzelce Kemeri çevresinde ve kilise olarak bilinen atıl durumdaki bir yapıda kazmadık yer bırakmadı.

Çok sayıda çukur kazan defineciler tarihi eserlere de büyük zarar verdi.

ÇEVRE HALKI DURUMDAN RAHATSIZ

Definecilerin yıllardır Cebeci Köyü'nde kazı yaptığını ifade eden köy sakinlerinden Özgür Ceka, kaçak kazılarda köylüler olarak rahatsız olduklarını söyledi.

Emniyetin de kaçak kazılarla ilgilendiğini ifade eden Ceka, "Bu yıllardır aynı. Tarihe zarar veriyorlar, köyün oluşumuna zarar veriyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar ama hala aynı sorun çözülmedi. Yakalanan oluyor ama haberimiz olmuyor. Biz köylü olarak yapsak gasp ettin diyorlar, sıkıntı yaşıyoruz. Dışarıdan gelen insanlar. Emniyetteki arkadaşlar onların peşinde olduklarını söylüyorlar ama hala kim olduklarını bulamadılar." dedi.