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Definecilere jandarma baskını

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

İHA | 06.12.2018 - 06:08..
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Bursa’da kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. isimli 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli defineciden 6’sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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