İlçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi yakınındaki Papazuçtu mevkisine gelen Murat B. (45), Hakan S. (40) ve Ali Kemal Y. (37), önceden kazılan yaklaşık 42 metre derinliğindeki kuyuya inmeye çalıştı.

Define aramaya çalıştıkları iddia edilen bu kişilerden Ali Kemal Y, kuyunun başındaki eskiden kalma vincin halatının boşalması sonucu kuyuya düşerek yaralandı.

Definecilerin açtığı kuyuya düştü

SAATLERCE SÜREN ÇABAYLA KURTARILDI

Diğer iki kişinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve itfaiye görevlileri sevk edildi.

Arazinin sarp olması nedeniyle bir noktadan sonra yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya halat indirdi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarılan Ali Kemal Y, sedyeye alınıp ambulansa taşınarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vincin yanı sıra jeneratör ve define arama malzemelerine el koyan ekipler, ifadeleri alınmak üzere Murat B. ve Hakan S'yi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.