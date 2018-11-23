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Deflarca bıçaklarıkları şahsı 100 metre sürüklediler

Kocaeli'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından defalarca kez bıçaklanan şahıs, yaklaşık 100 metre sürüklenerek götürüldüğü arazide feci şekilde can verdi.

İHA | 23.11.2018 - 05:50..
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Çayırova ilçesi Yenikent Mahallesi 2407 Sokak’ta, sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerinde bulunan bir araziden gelen yardım çığlıklarını duydu. Araziye giden vatandaş, bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olayı gören vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Deflarca bıçaklarıkları şahsı 100 metre sürüklediler

Deflarca bıçaklarıkları şahsı 100 metre sürüklediler VİDEO

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen bacaklarından defalarca bıçaklandığı belirlenen şahıs kurtarılamadı. Feci şekilde can veren şahısın 41 yaşındaki Murat Kepenek olduğu belirlendi.

Kepenek’in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Deflarca bıçaklarıkları şahsı 100 metre sürüklediler

OTOMOBİLLE GETİRİP BIRAKTILAR

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Murat Kepenek’in olay yerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 34 SV 7096 plakalı bir otomobille getirildiği ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek boş araziye bırakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deflarca bıçaklarıkları şahsı 100 metre sürüklediler

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