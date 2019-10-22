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Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı Serenay Sarıkaya'dan kıskandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin aşkları sona erdi.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 12:39..
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Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın, ayrıldığı konuşuluyordu. Samyeli'nin, sevgilisi ile birlikte yaşadığı evden taşınması iddiaları güçlendirdi.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı Serenay Sarıkaya'dan kıskandı

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftin, ayrılık nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

SERENAY TARTIŞMASI

İddialara göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti, Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili, bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı.

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta "İade-i ziyaret yapacak herhalde" demişti.

OZAN TANIŞTIRDI

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı, Ozan Güven'in tanıştırdığı da gelen bilgiler arasında.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı Serenay Sarıkaya'dan kıskandı

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