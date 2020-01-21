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Defne Samyeli: Davadan vazgeçmem

Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'la ilgili bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 13:06..
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Güzel yıldız Defne Samyeli, kitabının yeni baskılarında kendisiyle ilgili satırları çıkartmaya karar veren Mustafa Sandal ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Mustafa Sandal'a hala sinirli olan Samyeli, "Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım. Ben bu konuda net bir açıklama beklemiştim. Beklediğim tarzda ve netlikte bir açıklama gelmedi. Davayı açmamamı gerektirecek bir açıklama gelmediğinden bunun bir duruş olduğunu düşünüyorum. Kadınların isminin bu şekilde kullanılabilmesi son derece yanlış. Kimileri bu durumda benim gibi davranmaz, umursamayabilirler. Ben ciddi bir insanım. Bu gibi konularda durduğum yer belli. Ben bunları çok hafife alan birisi değilim" diye konuştu.

Defne Samyeli: Davadan vazgeçmem

 

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'dan herhangi bir özür beklemediğini ifade etti.

"HABERLERİ BEN ÇIKARTMADIM"

Sandal'ın "Single'ında başarılar dilerim" sözleriyle kendisinin reklam yaptığını ima etmesiyle iligli de konuşan Samyeli, "Bu haberleri çıkartan ben değilim" diyerek otomobiline yöneldi.

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