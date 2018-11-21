Defne Samyeli: İnanamıyorum 22 yıl oldu

Şu sıralar ünlü komedyen Cem Yılmaz ile dolu dizgin aşk yaşayan Defne Samyeli, Instagram hesabından kızının doğum gününü kutladı. Samyeli’nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

"DAHA DÜN GİBİ"

Samyeli yaptığı paylaşımda, “İnanamıyorum 22 yıl olduğuna. Seni ilk kollarıma alışım daha dün gibi. Canım kızım iyi ki doğdun. Her yeni yaşında güzellikler ve neşe içinde hep beraber olmak dileğiyle. Seni çok seviyorum.” dedi.

Deren Talu, annesi hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, "Diğer kız çocuklarını bilemem ama bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine" demişti.

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu, 1997 yılında İstanbul'da doğdu.