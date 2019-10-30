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Defne Samyeli isyan etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'den, ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 08:26..
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Komedyen Cem Yılmaz'la birlikteliğini sonlandıran Defne Samyeli,sessizliğini bozdu.

"HAYRETLE İZLİYORUM"

Ayrılık sonrası ortaya atılan iddialara isyan eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: "Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum.

İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."

Defne Samyeli isyan etti

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