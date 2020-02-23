Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı "Hiç konduramadım" açıklaması ile gündem olan Defne Samyeli, şoför koltuğunda geri manevra yapmak isterken yürekleri ağza getirdi...

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda mekanda sahne aldı. Samyeli’yi çıkışta muhabirler bekliyordu.

7 SANİYE BEKLEDİ

Kardeşi Sühan ile birlikte aracına binen ve hızlı bir şekilde mekandan ayrılmak isteyen Samyeli, kendisini çekmeye çalışan bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen şarkıcı, şok geçirdi.

Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen arabayı geri süren Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.

KAMERAMANIN AYAĞINDA DOKU ZEDELENMESİ

Daha fazla konuşmak istemeyen ve muhabirlerden müsaade alarak evine giden Samyeli, “Ben şarkımı söyledim, evime gidiyorum” dedi. Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.