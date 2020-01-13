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Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın itirafını yalanladı

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın yeni çıkan kitabında aşk yaşadıkları iddiasını redetti.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 18:53..
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Mustafa Sandal, hayatını anlattığı ‘Beni Ağlatma’ adlı kitabında, Defne Samyeli ile gözlerden uzak yaşadıkları bir ilişkilerinin olduğunu iddia etmişti.

"HİÇ YAKIŞMADI"

Sosyal medyada bu çarpıcı itiarf kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kullanıcılar, Cem Yılmaz’la yakın arkadaş olan Sandal’ı “Hiç kimse bilmezken bunları anlatmak yakıştı mı?” diye eleştirdi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Defne Samyeli ise sosyal medya hesabından, Sandal'ın bu iddiasını yalanladı. Samyeli, Mustafa Sandal'ın iddiasının tamamen yalan olduğunu söylerken, ''Mustafa sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı bilemedim'' ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın itirafını yalanladı

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