Defne Samyeli sahne fiyatını yükseltti

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, geçen yıl talep ettiği sahne ücretiyle dudak uçuklatmıştı.

Bir konserinden 80 bin lira isteyen ünlü şarkıcı, çıtayı iyice yükseltti.Samyel​i, iddiaya göre de düğünlerde sahne alması için yapılan tekliflerden 150 bin lira talep etmeye başladı.

1 YILINI BİLE DOLDURMADI

Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan yüksekten uçup usta sanatçılardan fazla ücret istemesi şaşırttı.

Samyeli'nin şarkıcılıkta bir yılı bile doldurmadan yüksekten uçup usta sanatçılardan fazla ücret istemesi şaşırttı.

AFİŞ KRİZİ ÇIKARDI

Yüksek sahne ücreti ve kaprisleriyle yaka silktiren Defne Samyeli, Alaçatı'da aynı sahneyi paylaştığı Deniz Seki, Yaşar ve Cenk Eren'le aynı afişte olmayı kabul etmemişti.