Defne Samyeli ve Deren Talu'dan karantina pozu

Eski sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte evinde karantinada...

Koronavirüse karşı tedbirini alan şarkıcı, mecburi ihtiyaçları dışında sokağa adımını atmıyor.

Aynı şekilde kızlarının da Samyeli'ye eşlik ettiği ve günlerini spor yaparak geçirdikleri belirtiliyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kızı Deren Talu ile bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli, binlerce beğeni aldı.

Fotoğrafı beğenenler, "Eserine gururla bakıyor." yorumlarını yaptı.

KARDEŞLE SPOR

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde de kardeşi Suhan Samyeli ile spor sonrası bir kare paylaşmış, evdeki karantina günlerini sporla geçirdiğinin sinyalini vermişti.