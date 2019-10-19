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Defne Samyeli'den ayrılık açıklaması

Uzun zamandır komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli, gazetecilerin ayrılık sorusuna "Boşuna beklemeyin." diyerek cevap verdi.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 16:02..
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Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın, yeni filmi vizyona girdi.

Filmin galası, geçtiğimiz günlerde çok sayıda tanıdık ismin katılımı ile gerçekleşti. Galaya beklenildiği gibi ünlü komedyenin sevgilisi olan Defne Samyeli katılmadı.

Defne Samyeli'den ayrılık açıklaması

AHU YAĞTU KATILDI, SAMYELİ GELMEDİ

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun bile katıldığı galaya Nisan 2018’den bu yana aşk yaşadığı sunucu Defne Samyeli’nin katılmaması, ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Çiftten bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmezken, Defne Samyeli sessizliğini bozdu.

Defne Samyeli'den ayrılık açıklaması

"BOŞUNA BEKLEMEYİN"

Etiler'de objektiflere yakalanan Samyeli, aracından inerken karşısında bir anda muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Samyeli, "Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?" sorusu üzerine "Bir açıklamam yok. Boşuna beklemeyin." cevabını verdi.

Defne Samyeli'den ayrılık açıklaması

"DELİRMİŞLER"

Ünlü sunucunun bu sözleri kafaları karıştırırken, akıllara daha önce de ayrıldıkları iddia edilen ikilinin çektiği video geldi. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden ilişkilerinin devam ettiğini, "delirmişler" notu ile duyurmuştu.

Cem Yılmaz: Delirmişler İZLE

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