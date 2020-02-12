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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu!

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 07:54..
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Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerine dair açıklama yaptı.

"BEN BİLMİYORMUŞUM"

Ünlü komedyenin kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Samyeli şunları söyledi:

"Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asılsız haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün"

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması ViDEO

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması

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