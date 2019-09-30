Defne Samyeli'den evlilik açıklaması

Annesi Sendegül Samyeli ile Etiler Akmerkez’deki bir mekanda yemek yiyen Defne Samyeli, çıkışta görüntülendi.

"EVLİLİK YOK"

Sürekli evlenicekleri iddia edilen çiftten, ilk açıklama geldi. Samyeli, “Cem Yılmaz ile evlenecek misiniz?” sorusuna, gülerek “Biz böyle çok iyi ve çok mutluyuz.” yanıtını verdi.

CEM'İN İÇİNDEKİ HİS

Defne Samyeli, 1,5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz için “Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var.” demişti. Cem Yılmaz da “İçimde bu ilişki çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi bir his var.” açıklamasını yapmıştı.