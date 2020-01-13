Defne Samyeli'nin 12 bin liralık affetme semineri

Geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisi sona eren Defne Samyeli, İstanbul'daki bir otelde gerçekleşen Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini’nin seminerine gitti.

12 BİN 800 TL VERDİ

Samyeli, sabah 08.00’de başlayıp gece 01.00’de biten 16 saatlik eğitime 12 bin 800 TL ödedi.

Nefret ve hayranlık hissedilen kişileri anlama ve affetmeyi öğreten seminer sırasında Dr. John Demartini, “Önce üzerinde çalışmak için bir kişiyi seçin.” dedi.

"HAYATTA SÖYLEMEM"

En öndeki Defne Samyeli’ye dönerek “Kağıda yazdığınız kişi kim?” diye sordu. Defne Samyeli kağıdı eliyle kapattı, “Hayatta söylemem” dedi. Salonda kahkaha tufanı koptu.