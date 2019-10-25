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Defne Samyeli'nin canlı performansı

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, programlarda ayrılık şarkıları söylemeye başladı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 14:09..
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Defne Samyeli'nin canlı performansı

Defne Samyeli, uzun süredir birlikte olduğu komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayırdı.

İlişkisine dair gelen sorulara cevap vermekten kaçınan Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

Canlı performansını Instagram hesabından paylaşan Samyeli'nin ayrılık şarkıları söylemesi Cem Yılmaz'a mesaj  olarak yorumlandı.

Defne Samyeli'nin canlı performansı VİDEO

"YALANCI BAHAR"

Defne Samyeli'nin söylediği şarkıdan bir kısım;

"Sen yalancı bir sonbahar

Ben sevdalı koca çınar

Kaç mevsim benden aldın?

Kaç sevda geri verdin?

Ruhum sana kanmam diyor"

Defne Samyeli'nin canlı performansı

Defne Samyeli'nin canlı performansı

Cem Yılmaz çaldı, Defne Samyeli şarkı söyledi haberi

Defne Samyeli'nin canlı performansı

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