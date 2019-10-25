Defne Samyeli, uzun süredir birlikte olduğu komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayırdı.
İlişkisine dair gelen sorulara cevap vermekten kaçınan Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı.
Canlı performansını Instagram hesabından paylaşan Samyeli'nin ayrılık şarkıları söylemesi Cem Yılmaz'a mesaj olarak yorumlandı.
Defne Samyeli'nin canlı performansı VİDEO
"YALANCI BAHAR"
Defne Samyeli'nin söylediği şarkıdan bir kısım;
"Sen yalancı bir sonbahar
Ben sevdalı koca çınar
Kaç mevsim benden aldın?
Kaç sevda geri verdin?
Ruhum sana kanmam diyor"
Cem Yılmaz çaldı, Defne Samyeli şarkı söyledi haberi