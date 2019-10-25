Defne Samyeli'nin canlı performansı

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Van'da öldürülen 2 terörist arananlar listesinde çıktı

Öldürülen 8 teröristten ikisinin, 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt ve gri listede yer alan Ali Yenice olduğu tespit edildi.