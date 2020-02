Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması

Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkının ortaya çıkmasının ardından 'Konduramadım' açıklaması gündem oldu.

10 YIL ÖNCESİ HATIRLATILDI

Defne Samyeli’nin bu açıklamasının ardından destek olan sosyal medya kullanıcıları olduğu gibi, 10 yıl önce verilen bir röportajı hatırlatan sosyal medya kullanıcıları da vardı.

Samyeli’nin eski eşi, 10 yıl önce verdiği röportajında, o dönemler haber spikeri olan Samyeli’nin kendisini aldattığını ve başka bir adamla çekilmiş çıplak fotoğraflarını gördüğünü söylemişti.

İşte Defne Samyeli’nin eski eşi Eren Talu’nun verdiği röportaj…

"ADAM DA EVLİ"

Eren Talu, açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: ”Defne, Brüksel’e bir medya konferansına gitmek istedi, 'Tabii' dedim. Gitti. İşte ne olduysa o konferansta oldu. Richard Gizbert denilen o adamla tanışıyor. Adam, El Cezire televizyonunun Uğur Dündar’ı. Evli. Bilinen, tanınan biri. Karısı var, hayır işleriyle uğraşıyor, çok saygın bir kişilik. Londra’da yaşıyorlar. Richard o toplantıda moderatör. Bizimki de olgun erkeklerden hoşlanıyor…”





"ELİMDEN TELEFONU ALDI"

Eşinin o dönemde sabahlara kadar bilgisayar başında olduğunu ve yatağa 05.00'te geldiğini belirten Eren Talu, adamla internet üzerinden konuştuğunu ifade etmiş. Eren Talu röportajın devamında; ”Bir akşam çalışma odasına girdim, baktım internette, beni görünce apar topar bilgisayarı kapattı. Tam o sırada Blackberry’sine mesaj geldi, hem bilgisayara hem telefona aynı anda geliyor ya… Masadaki cep telefonunu elime aldım, koştu, elimden kaptı. Adamdan gelen mesajı görmemi istemiyor. Sildi mesajı.” diyerek olayı anlatıyor.

"SEVİŞTİK"

Samyeli ile olan ilişkisinin her detayın verdiği röportajda anlatmaya devam eden Eren Talu; “Votkanın gözünü seveyim! İki şişe votka içtik, birbirimize her şeyi anlattık. Seviştik de. Ama daha önce dedi ki, 'Benden şüpheleniyorsun, al bak telefonumu hiçbir şey yok.' Verdi telefonu. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama sildiğini zannetmiş fakat her şey içinde. Bütün mailler, SMS’ler. Karımın çeşitli fotoğraflarını görüyorum, kendi kendine çekmiş, hiç tanımadığım bir adama göndermiş.

"SESİ EKOLU GELİYORDU"

Sabah süslenip püslenip konferansa diye çıkıyor, meğer adamın Sheraton’daki odasına gidiyormuş. Aşıklar orada buluşurken, benim içim içimi yiyor, bir şey var ama anlayamıyorum. Artık üzerimde nasıl bir baskı kurmuşsa işim gücüm yok ama Sherton’a gidemiyorum. İki de bir arıyorum, telefonu çalıyor, açan yok, sonra açılıyor Defne 'Ne oldu, neden arıyorsun?' diyor. Nedense Defne’nin sesi hep ekolu, meğer adamın odasındaki banyodan konuşuyormuş…” diyerek röportajı bitiriyor.