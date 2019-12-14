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Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin evlilik kararıyla tekrar barıştıkları konuşulurken, birbirlerini Instagram'dan takip ettikleri görüldü.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 16:43..
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Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile şarkıcı Defne Samyeli’nin 1.5 yıllık aşkı, kıskançlık yüzünden sona ermişti.

Ayrılığın ardından sahne çalışmalarına hız veren Defne Samyeli sosyal medyadan Cem Yılmaz’ın takibini bırakmış, Yılmaz da hemen ardından takipten çıkmıştı.

EVLİLİK ŞARTIYLA BARIŞTILAR

İkilinin önceki akşam Bebek'te bir otelde buluşup yemek yediği, Samyeli'nin, Cem Yılmaz'ı evlilik şartıyla affettiği iddia edilmişti.

Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

GERİ TAKİP ETTİLER

Öte yandan, ikilinin sosyal medyada tekrardan takipleştiği görüldü. Bu hareket tüm iddiaları doğruladı.

Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor

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