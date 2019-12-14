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Bakan Berat Albayrak Kayseri'de esnafı ziyaret etti

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Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken bastonla

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Tel Abyad’da siviller dükkan ve evlerini tamir etti

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İstanbul'da metroda yaşanan arıza yoğunluğa sebep oldu

1 Defne ve Cem birbirlerini takip ediyor Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin evlilik kararıyla tekrar barıştıkları konuşulurken, birbirlerini Instagram'dan takip ettikleri görüldü.

2 Meclis'te rakı festivali tartışması CHP'li Özgür Özel, Anadolu'da iki duble rakıyı günah saymayan bir Müslümanlığın olduğunu söyledi.

3 Ardahan'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı Posof ilçesinde, yoldaki köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarptı.

4 Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi annesini yaraladı Cezaevinden firar eden şahıs, evlerine operasyon düzenlemeye gelen polislere ateş açarken, annesini kolundan vurdu.

5 Beşiktaş'ın gündemindeki Marcelo: Ölüm tehditleri alıyorum Beşiktaş'ın gündeminde olan Marcelo, geçtiğimiz günlerde kendisi için eşek pankartı açan taraftarlarla kapışmıştı. Brezilyalı stoper, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

6 Tel Abyad’da dükkanlar ve evler el birliğiyle tamir ediliyor Siviller hasar gören ev ve dükkanları tamir ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri de onlara destek oldu.