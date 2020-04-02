Degaj nedir

Degaj, futbolda kalecinin rakip takım oyuncularından gelen şutu elle yakaladıktan sonra, topu oyuna sokmak için önce havaya atıp sonra ayağının üstüyle vole vurur gibi vurmasına denir.

DEGAJLA AUT ATIŞI AYNI ŞEY MİDİR?

Degaj, aut atışı ile karıştırılmamalıdır.

Aut atışında top rakipten oyun alanı dışına çıkmıştır ve oyunu başlatmak için top yere konur, geriye doğru gidilir ve şut çekilir.

Degaj farklıdır. Kaleciler degaj çekerken rakip oyuncu rahatsız etmesin diye topu 3 kere yere vurur.

Bundan sonra rakip oyuncular kaleciyi rahatsız etmemeli ve ceza sahası dışına çıkmalıdır.

Aksi durumda kaleciyi engelleyecek bir müdahale olursa faul olur.