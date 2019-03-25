Değer artış kazancı vergisi beyannamesi ödemeleri

193 Sayılı GVK’da yer alan maddeye göre; mal ve hakların satılmasından elde edilen kazançlar için beyanın bugün son günü.

VERGİYE TABİ TUTULUYOR

İktisap tarihinden başlayıp 5 yıl içinde satılan gayrimenkuller için elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutuluyor.

31 MART'TA SONA ERECEK

2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12 bin lira olarak belirlendi. Vergi ödemesi satışın yapıldığı tarihi takip eden yıl içinde ödenmesi gerekiyor.

Değer artış kazancı; Gelir Vergisi Kanunu’ndaki oranlarla gelir vergisi hesaplanıyor. Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksite bölünerek ödeme yapılabiliyor. 1. taksit ödemeleri ise 31 Mart'ta sona erecek.