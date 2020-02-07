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Değerli konut vergisinde süre uzatımı

Değerli konut vergisi beyanname verilme süresi 20 Mart'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a kadar ertelendi.

AA | 07.02.2020 - 16:34..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

VERGİNİN BİRİNCİ TAKSİTİ 31 MART'A KADAR ÖDENEBİLECEK

Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

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