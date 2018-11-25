Değirmencilik dalında mezun olanlara 10 bin TL maaş

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladıkları ve mesleki eğitimde makine teknolojisi alanı altında ilk kez değirmencilik dalı açılmasını öngören protokole ilişkin açıklamalarda bulundu.

SANAYİ MAKİNELERİ ÜRETİMİNDE İLK SIRADA

Tahıl, bakliyat, yem ve kahve gibi sektörler için öğütmeyi sağlayan her türlü sanayi makinesinin, değirmen ve sektör makineleri imalatçıları tarafından üretildiğini anlatan Demirtaşoğlu, endüstri 4.0 ile uyumlu sektörün Türkiye'nin sanayi makineleri üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

"SEKTÖR BÜYÜYOR"

Türkiye'de değirmen ve sektör makineleri imalatçılarının, üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç eden tek sektör olduğunu belirten Demirtaşoğlu, bu alanda geçen yıl 1,35 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Sektör geçen yıl yüzde 34 büyüdü. Türkiye'nin hedefleri ile uyumlu şekilde ihracatımızı 2023'te 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

160 ÜLKEYE İHRACAT

Makine sanayicilerinin 160'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarına işaret eden Demirtaşoğlu, "Dolayısıyla Türkiye, tüm dünya ülkelerinin sanayi makinesi ihtiyacını karşılayan bir üretim noktası" dedi.

ÖĞRENCİLERİN TAMAMINA İŞ GARANTİSİ VERİLECEK

Zeki Demirtaşoğlu, "Sektörde şu an 35 bin dolayında çalışanımız var. Biz şu anda değirmencilik sektörü için makine üretiminde yeterli teknik personel bulmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Meslek yüksekokullarında Türkiye'de üretiminin neredeyse yüzde 95'ini ihracat yapan bir sektöre eleman yetiştirecek bir alan da bulunmuyor. Üretimlerimiz için sektörün asgari yıllık 1000 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor. MEB ile ortak yapacağımız eğitimler ile gelecek 10 yılda 10 bin teknik eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS

Sektörde teknik personel maaşlarının 3-10 bin lira arasında değiştiğini aktaran Zeki Demirtaşoğlu, "Bu alanda liseden mezun olacak öğrencilerimiz, kendilerini ne kadar geliştirirse hatta yurt dışında fabrika montajları yapabilecek düzeye gelirlerse 2 bin doların üzerinde maaş alabilecekler. Bu nedenle öğrencilerimizi, MEB ile hazırlayacağımız müfredat sayesinde eğiteceğiz. Öğrenciler, beceri eğitimlerini fabrikalarımızda yapacaklar. Bizden aylık burs alacaklar. Okulu bitirdiklerinde de fabrikalarda işleri hazır bir şekilde onları bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

