taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.40845
Euro
6.12375
Altın
1315.565
Borsa
97850.86
Gram Altın
228.442

Değnekçi, sokak ortasında esnafı bıçakla kovaladı

Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren değnekçi, duruma tepki gösteren esnafları bıçakla kovaladı.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Taksim Talimhane'de meydana gelen olayda, değnekçilik yapan 2 kişi, araçları, bölgede bulunan dükkanların önüne park ettirmeye başladı. Değnekçilerden biri uyarı alınca, dükkanının önünü kapadığı esnafı bıçakla kovalamaya başladı.

SOKAK ORTASINDA KOVALAMACA

Değnekçiler, kapı önlerine servis çekerken bir süre sonra dükkanının önünün kapanmasından rahatsız olan esnaf ile kavga etmeye başladılar. Çevredeki diğer esnafların da gelmesiyle tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Değnekçilerden biri, sokak ortasında bıçakla esnafları kovalamaya başladı.

Değnekçi, sokak ortasında esnafı bıçakla kovaladı

OLAY ANI KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, tur otobüslerinin dükkanlarının önüne park ettirilmesine itiraz eden çevredeki esnafın, değnekçilerle konuştuğu görülüyor. Görüntülerde bir süre konuşan taraflar arasında tartışma büyüyor. Bu sırada bir değnekçi cebinden çıkardığı bıçakla, esnafları kovalamaya başlıyor. Olayın ortasında kalan bir kadın ise çocuğuyla birlikte hızla kaçmaya çalışıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

45
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

74
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

99
Dolarda düşüş devam etti

Dolarda düşüş devam etti

220
BBP'li aday özür diledi

BBP'li aday özür diledi

103
Emax araştırma anket açıkladı

Emax araştırma anket açıkladı

69
Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj

Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir