Değnekçi, sokak ortasında esnafı bıçakla kovaladı

Taksim Talimhane'de meydana gelen olayda, değnekçilik yapan 2 kişi, araçları, bölgede bulunan dükkanların önüne park ettirmeye başladı. Değnekçilerden biri uyarı alınca, dükkanının önünü kapadığı esnafı bıçakla kovalamaya başladı.

SOKAK ORTASINDA KOVALAMACA

Değnekçiler, kapı önlerine servis çekerken bir süre sonra dükkanının önünün kapanmasından rahatsız olan esnaf ile kavga etmeye başladılar. Çevredeki diğer esnafların da gelmesiyle tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Değnekçilerden biri, sokak ortasında bıçakla esnafları kovalamaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, tur otobüslerinin dükkanlarının önüne park ettirilmesine itiraz eden çevredeki esnafın, değnekçilerle konuştuğu görülüyor. Görüntülerde bir süre konuşan taraflar arasında tartışma büyüyor. Bu sırada bir değnekçi cebinden çıkardığı bıçakla, esnafları kovalamaya başlıyor. Olayın ortasında kalan bir kadın ise çocuğuyla birlikte hızla kaçmaya çalışıyor.