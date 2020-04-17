taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.918
Euro
7.521
Altın
1698.33
Borsa
98190.84
Gram Altın
378.076
Bitcoin
48558.7

Dekontaminasyon nedir

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon gibi değişik yöntemlerle bulaştan arınma anlamına gelir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Dekontaminasyon nedir

Çalışma ortamlarında, laboratuvar ortamlarında veya doğal çevrede çok sayıda istenmeyen mikroorganizmalar bulunur.

Alanın veya kişinin bu mikroorganizmalarla teması, bulaşma ve kirlenmeye sebep olur, buna kontaminasyon adı verilir.

Bu bölgelerin ya da kişilerin dezenfeksiyon gibi işlemlerle zararsız duruma getirilmesi, enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması işlemine de dekontaminasyon denir.

DEKONTAMİNASYON İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Tekrar kullanılacak aletler, kullanım sonrası üzerindeki kaba kirlerden arındırılmalı ve uygun bir dezenfektan madde kullanılarak dekontamine edilmelidir.

Tıbbi malzeme yüzeyindeki kaba kirler kuru bez, ıslak bez veya çalkalama yardımıyla uzaklaştırılır.

Bu işlemler sırasında personel eldiven, maske, gözlük, sıvı geçirmeyen önlük kullanımı gibi genel korunma yöntemlerini ihmal etmemelidir.

Dekontaminasyon nedir

Dekontaminasyon 3 işlem sayesinde yapılır:

İlk yöntem temizlik:

Su ve deterjan kullanılarak yabancı maddelerin ortamdan uzaklaştırılması.

İkinci yöntem dezenfeksiyon:

Dezenfeksiyon, cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir.

Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Son yöntem ise sterilizasyon:

Sterilizasyon, çeşitli yöntemlerle alan veya araç gereçte bulunan sporlar dâhil tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir.

Dekontaminasyon nedir

İlginizi Çekebilir
İkigai nedir
İkigai, sabahları sizi yataktan kaldıran şey, varoluş nedenidir.
Kafdağı nedir
Kafdağı, genellikle masallarda yer alan aslında olmayan hayali bir dağdır.
Katarsis nedir
Arınma olarak da bilinen katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmış bir sözcük olup; ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır.
Europa nedir
üpiter'in yörüngesinde bulunan dört uydunun en küçüğüdür.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şakayık nedir
Şakayık nedir
0
Arazöz nedir
Arazöz nedir
1
Karaciğer yağlanması nedir
Karaciğer yağlanması nedir
1
Marburg virüsü hastalığı nedir
Marburg virüsü hastalığı nedir
0
Skijoring nedir
Skijoring nedir
0
Kronolojik sıralama nedir
Kronolojik sıralama nedir
0
ATM'lerin 50 yıllık hikayesi
ATM'lerin 50 yıllık hikayesi
5
[+] Görüş bildir