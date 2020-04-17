Dekontaminasyon nedir

Çalışma ortamlarında, laboratuvar ortamlarında veya doğal çevrede çok sayıda istenmeyen mikroorganizmalar bulunur.

Alanın veya kişinin bu mikroorganizmalarla teması, bulaşma ve kirlenmeye sebep olur, buna kontaminasyon adı verilir.

Bu bölgelerin ya da kişilerin dezenfeksiyon gibi işlemlerle zararsız duruma getirilmesi, enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması işlemine de dekontaminasyon denir.

DEKONTAMİNASYON İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Tekrar kullanılacak aletler, kullanım sonrası üzerindeki kaba kirlerden arındırılmalı ve uygun bir dezenfektan madde kullanılarak dekontamine edilmelidir.

Tıbbi malzeme yüzeyindeki kaba kirler kuru bez, ıslak bez veya çalkalama yardımıyla uzaklaştırılır.

Bu işlemler sırasında personel eldiven, maske, gözlük, sıvı geçirmeyen önlük kullanımı gibi genel korunma yöntemlerini ihmal etmemelidir.

Dekontaminasyon 3 işlem sayesinde yapılır:

İlk yöntem temizlik:

Su ve deterjan kullanılarak yabancı maddelerin ortamdan uzaklaştırılması.

İkinci yöntem dezenfeksiyon:

Dezenfeksiyon, cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir.

Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Son yöntem ise sterilizasyon:

Sterilizasyon, çeşitli yöntemlerle alan veya araç gereçte bulunan sporlar dâhil tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir.