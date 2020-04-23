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Deliryum nedir

Deliryum, ağır bir ruhsal hastalık izlenimi verse de bozulmuş olan bedensel dengenin, beyni etkilemesiyle ortaya çıkan belirtiler bütününe verilen isimdir.

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Deliryum nedir

Deliryum, bilinç bulanıklığı ile karakterize edilen bir beyin hastalığı değil sendromdur.

Akut beyin yetmezliği, akut organik beyin sendromu, toksik psikoz gibi adlandırmaları vardır.

DELİRYUM BELİRTİLERİ

Bilinçte dalgalanma ve oryantasyon bozukluğu: Bilinçlilik halini, uyanık olma ve etrafa olan farkındalığın tam olması şeklinde tarif edebiliriz. Deliryumda bu uyanıklılık ve çevreye farkındalık hali gün içinde dalgalanmalarla seyreder.

Uyku uyanıklık döngüsünde bozulma: Deliryum sürecinde hastaların gece gündüz döngüleri tersine dönebilir ve geceleri uyumayan, uyuyamayan hastalar, gündüzleri uyuklayarak geçirme eğilimde olabilir.

Dikkat ve hafıza sorunları: Şiddeti değişmekle birlikte deliryum tablosunda hastalar, dikkatlerini toplamakta, konsantrasyonlarını sürdürmekte güçlük çekerler. Bazen dikkati sürdürememe o kadar belirgin olur ki, karşısındakilerin dediklerini anlamasına, bazen de doğru kelimeleri bulup, düzgün cümleler kurarak derdini anlatabilmesine engel olabilir.

Algılar ve düşünceler: Deliryum tablosunda beyin işleyişinin bozulması nedeniyle hastalarımız gerçekte var olmayan ancak onların 5 duyu yolu ile algıladıklarını iddia ettikleri bazı uyaranlardan bahsedebilirler.

Duygular ve davranışlar: Deliryumda başlamadan hemen öncesinde silik duygusal değişiklikler yaşanır. İç sıkıntısı, çabuk öfkelenme, aşırı kaygı ve huzursuzluk hali, çabucak duygulanarak ağlama gibi yoğun duygular görülebileceği gibi, tam tersi şekilde aşırı bir durağanlık ve çevreye kayıtsız hali de gözlenebilir.

Deliryum nedir

DELİRYUMUN NEDENLERİ NELERDİR?

Beynin fizyolojik olarak sağlıklı biçimde işlev görmesini etkileyen her şey deliryum gelişmesine neden olabilir. Örnekler arasında elektrolit dengesizlikleri, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), beyinde tümör varlığı, ilaç ve madde zehirlenmesi, ilaç ve madde yoksunlukları, beyin enfeksiyonları, kalp yetmezliği, kafa travması ve beyin kanaması sayılabilir.

DELİRYUM TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Deliryumun varlığı, acilen tedavi gerektiren tıbbi bir sorunun varlığını göstermektedir. Deliryum tablosu ile karşılaşıldığında ilk yapılması gereken iki şeyden birisi altta yatan nedenin saptanarak düzeltilmesi, diğeri de hastanın kendisine ve diğer insanlara zarar vermesini önlemektir.

Deliryum nedir

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