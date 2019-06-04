Dell, sağlık endişesi nedeniyle OLED ekranlarda değişiklik yapacak

Fransız sağlık kurumu tarafından hazırlanan yeni rapora göre OLED ekranlarda bulunna kalıcı mavi ışık, insan gözüne oldukça zararlı. Rapora göre söz konusu mavi ışık, retina hücrelerini yok ediyor ve gözde kalıcı görme kaybına neden oluyor.

Dell, yeni bir açıklama yaparak, söz konusu raporu oldukça ciddiye aldığını ve OLED ekranların insan sağlığına etkisi hakkında oldukça endişeli olduklarını belirtti. Dell, şirketin LED ve OLED ekranlarından kaynaklanan tehlikeli mavi ışık yoğunluğunu azaltacak bir donanım çözümüne yatırım yaptığını açıkladı.

Şirket, insan sağlığına oldukça değer verdiğini ve bu nedenle riskleri en aza indirerek LED ve OLED panellerde değişiklik yapacaklarını belirtti. Dell, ekran kalitesinden veya renk gamından ödün vermeden ışığı zararsız seviyelere düşürmek için yeni yollar arayacak.

MAVİ IŞIĞIN ZARARLARI

Mavi ışığın kullanıcıların uyku düzenine zarar verebileceği belgelerle kanıtlanmıştır. Son zamanlarda bazı akıllı telefon üreticileri piyasaya sürdüğü telefonlarda yüklü olan gece ışığı filtresiyle bu sorunu çözmeye çalışsa da çoğu telefonda ışık filtresi özelliği bulunmuyor. Eğer sizin de telefonunuzda mavi ışık filtresi yoksa uygulama marketlerinde bulunan onlarca program arasından size uygun mavi ışık filtresini seçebilirsiniz ve gece gözlerinizin daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz.