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Dell'den çıkarılabilir iki ekranlı dizüstü bilgisayar

Dell'in, çıkarılabilir ekranlı dizüstü bilgisayar patentleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 09:41..
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Çıkarılabilir ekranlı düzüstü bilgisayarlar yeni bir teknoloji değil. Microsoft'un Surface Book'ları bu teknolojiyi zaten kullanıyor. Ancak Dell, bu teknolojiyi bir adım daha ileri taşımak için kolları sıvadı. Şirket, tüketicilerin hareket halindeyken üretkenliklerini artırabilecekleri bir geleceğe işaret ederek, iki çıkarılabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar patentini aldı.,

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ÇIKARILABİLİR İKİ EKRAN

Orijinal olarak 30 Haziran 2017 tarihinde dosyalanmış olan Birden Çok Ayrılabilir Ekranlı Bilgi İşleme Sistemi patenti, çeşitli yapılandırmalarla, bir dizüstü bilgisayara birden fazla ekran eklemek için bir sistemi ortaya çıkarıyor. Dell'in çok ekranlı dizüstü bilgisayarı, çalışacak manyetik bir ataşmana bağlı görünüyor. Altındaki silindirik metal çubuklarla birlikte, çıkarılabilir ekranlar bir klavyenin tabanına manyetik olarak takılabilir, böylece bir ekran sunum yapan kişiye, diğer ekran da seyirciye bakar. Bilgisayarı daha büyük ekranlı kullanmak isteyenler için de bu ekranlar kolaylıkla birleştirilebilir.

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Dellîn, iki ekranlı dizüstü bilgisayarlarla ilgilenmesi aslında yeni bir haber değil. Şirket, nisan ayında, biri birincil ekran, diğeri ise sanal klavye olmak üzere birbirine bağlı iki ekran içeren bir patent de almıştı. Bu bilgisayarların üretildikten sonra nasıl görüneceği bilinmese de, gelecekte oldukça ilginç bilgisayarlarla karşılaşacağız gibi görünüyor.

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