Demet Akalın: Ben babasız büyüdüm, Hira büyümesin

2018'in en dobra ünlüsü seçilen Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile barışmasına 'kurgu' diyenlere dobralığını konuşturarak ateş püskürdü.

İki ay önce 6 senelik evliliğini bitiren Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt'la gittikleri seyahatten barışarak dönmüşlerdi. Barışma haberini ise kızları Hira, paylaştığı bir video ile duyurmuştu.

"2 BUÇUK YAŞINDA BABASIZ KALDIM"

Barışmalarının ortaya çıkmasının ardından 'kurgu' söylentileri üzerine Akalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akalın, "2 buçuk yaşında babasız kaldım ben. Hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan hep tetikte geçti ömür. O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu.

"ALLAH BİZİ HİÇ AYIRMASIN"

Şimdi Hira'mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden 'umut'u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira'nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da 'Kendi yaptırmıştır' yazmışlardı. Yazan yazdı çizen çizdi. Ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar. Bu ödül tam da zamanında tam da 12'den çok iyi geldi. Allah bizi hiç ayırmasın." ifadelerini kullandı.

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