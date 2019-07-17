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Demet Akalın, Berkay'ın kızı için Kur'an-ı Kerim okuttu

Demet Akalın, bebeklerine Zeynep Mira adını veren Berkay ve Özlem Ada Şahin'i hastanede yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi | 17.07.2019 - 15:03..
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Popçu Berkay Şahin, dün ikinci kez baba oldu. Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’i doğumda yalnız bırakmadı. Çift, bebeklerine Zeynep Mira adını verdi.

"PRENSESİNİZ SİZE ŞANS GETİRSİN"

Özlem Ada Şahin’in hastaneden ilk fotoğrafını, Demet Akalın paylaştı.

Bebeğin ve annenin yüzünü kapatan Akalın, şunları yazdı: "Güzel Özlem, canım kardeşim Berkay. Prensesiniz size daha da şans getirsin. Allah kabul etsin Kuran-ı Kerim’ini okuttum, sağlıkla mutlulukla büyütün. Maşallahtan başka bir şey yazılmasın, 40'ımız çıkana kadar kayısı dudaklardan mahrum..."

Demet Akalın, Berkay'ın kızı için Kur'an-ı Kerim okuttu

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