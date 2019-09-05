Demet Akalın: Büyük markaların Türkiye ayağı benim

Demet Akalın, bu yazın ikinci Harbiye Açıkhava konserini önceki akşam verdi. Akalın, konser öncesi muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Konserde Versace ve Gucci marka kıyafet giyen şarkıcı, “Versace markasının tasarımcısı Donatello (Versace) ile Okan (Kurt) mail aracılığıyla konuşuyor. Kadın bir kostümü için 5 tane prova istiyor. Bir sonraki büyük konserimde yine farklı bir şey giyeceğim. Ben işime saygı duyuyorum.

"SPONSOR DEĞİL"

Büyük konserlerde kendimi tekrarlamak istemiyorum. Sponsor değil, markanın Türkiye ayağı olarak sadece indirim alıyorum. Bana ‘görgüsüzsün’ diyenleri anlamıyorum. Bu markaları dünya starları da giyiyor.” diye konuştu.

"OKAN BENİMLE İLGİLENMİYOR"

Akalın, saçındaki değişiklikle ilgili de "Herkes bir değişiklik yaptırdığımı sanıyor ama hiçbir şey yaptırmadım. Aslında yandı, biraz sarı attırdım." dedi. Ünlü şarkıcıya, yeniden birlikte olmaya başladığı eski eşi Okan Kurt’un saçlarına nasıl tepki verdiği soruldu. Akalın, ‘"Kendisi benimle hiç ilgilenmiyor ki, varlığıyla yokluğu bir." yanıtını verdi.