Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı

Şarkıcı Demet Akalın, Koronavirüs'ün Türkiye’ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt’la kendisini evine kapattı.

Günlerdir evde olan ve Instagram hesabından "Evde kalın, kendinizi izole edin" çağrısı yapan Akalın, eve çalışanlarıyla birlikte kebapçı çağırdı.

KEBAP PARTİSİ

Sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Akalın, bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi.

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın’a tepki geldi.

Kebabı pişiren ustanın maskeli olduğu, fakat Demet Akalın ve eşinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.