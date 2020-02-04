Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

Dünyaca ünlü yıldızlardan görebileceğimiz bir tavır, bu kez Demet Akalın'dan geldi.

Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı.

Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı.

YATAĞI BİLE VAR

Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, o minibüse bir de yatak koydurdu.

MARKASI MERCEDES

Mercedes marka olduğu belirtilen minibüse bir o kadar da masraf yapan Akalın, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.